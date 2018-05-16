Чаще всего россияне обращаются за медпомощью в Турции и Таиланде

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Страховщики назвали ТОП-10 стран по обращениям российских туристов за медицинской помощью по итогам 2017 года, сообщает АТОР.

Турция в 2017 году занимает первое место в рейтинге стран по обращениям туристов за медицинской помощью – 44% от общего количества. Правда, Турция в прошлом году стала и лидером среди туристических направлений у россиян.

Таиланд спустился на второе место по сравнению с 2016 годом – 13% страховых случаев от общего количества. Также в "десятку" по количеству обращений вошли Вьетнам, Испания, Доминиканская республика, Болгария, Греция, Кипр, Индия и Тунис.