Туристы застряли на российско-китайской границе из-за технического сбоя

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мая — РИА Новости. На границе Благовещенск (Амурская область, Россия) — Хэйхэ (КНР) из-за технического сбоя на китайском пункте пропуска очереди на паспортный контроль с обеих сторон ожидают несколько сотен человек.

"Ситуация по выезду российских граждан из Хэйхэ находится на контроле. Шестнадцатого мая на пункте пропуска Хэйхэ возникли технические неполадки системы, — сообщили журналистам в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства (ВЭСТиП) Амурской области. — Из-за сбоя оборудования произошла задержка в оформлении и выезде граждан из КНР. Китайская сторона сообщает, что технический сбой произошел на всей территории провинции Хэйлунцзян, отправка судов из Хэйхэ временно приостановлена".

В пресс-службе ВЭСТиП добавили, что "точное количество россиян, ожидающих выезда из КНР, в данный момент уточняется". Туристов пообещали информировать о развитии событий, уточнив, что в аналогичной ситуации на въезде и выезде оказались и граждане КНР.

Издание "Амур.инфо" со ссылкой на очевидцев сообщает, что в очереди на китайской таможне "скопилось человек 150", которые ждут около 4 часов. Издание "Порт Амур" сообщает, что из КНР в Благовещенск не могут выехать около трех сотен человек, причина — новая система, снимающая отпечатки пальцев на таможне с китайской стороны, которая сломалась.