Определены города с самыми дружелюбными к домашним животным отелями

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Только 34% российских отелей готовы принимать гостей с домашними животными, сообщает OneTwoTrip.
Сервис проанализировал отношение российских гостиниц к гостям с домашними животными, изучив описания более 5000 отелей в 30 крупнейших городах России.
В ходе исследование выяснилось, что больше всего лояльных гостиниц в Ярославле — 59% отелей города разрешают постояльцам проживать с животными. Второе место занял Волгоград — 50% отелей города допускают размещение с питомцами.
На третьем месте — Красноярск с показателем в 48%. В пятерку городов по доле таких отелей также вошли Челябинск и Уфа.
Результаты этих городов существенно оптимистичнее Москвы и Санкт-Петербурга, где с животными можно остановиться в 30% и 32% отелей соответственно. Антилидером рейтинга стал Владивосток, в столице Приморского края с животными можно остановиться только в 15% отелей.
Ситуация с проживанием с животными в отелях в популярных у путешественников городах мира сильно разнится. Например, в Нью-Йорке и Риме примерно в 45% отелей можно останавливаться с домашними животными. В Лондоне — лишь 11% отелей принимают с питомцами. В Азии отели и вовсе не приветствуют проживание с четвероногими — в Гонконге, Бангкоке, Макао, Токио и других крупных азиатских городах остановиться с питомцем можно лишь в 1% отелей.
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