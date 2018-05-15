Хорватия ждет 150 тысяч российских туристов в этом году

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Туристические власти Хорватии надеются принять до 150 тысяч россиян в 2018 году, сообщает АТОР.

Глава представительства по туризму Республики Хорватии в России Райко Ружичка рассказывает, что по итогам первых четырех месяцев число российских туристов увеличилось на 3%, количество ночевок выросло на 7%.

"Пусть в абсолютных показателях это небольшие цифры, 12 тысяч и 50 тысяч, соответственно, но важен сам позитивный фактор роста в низкий сезон", — говорит Ружичка.

При этом за январь-апрель количество выданных гражданам РФ хорватских виз выросло на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Мы рассчитываем на увеличение российского турпотока в этом году на 12-13%. В этом году у нас было очень хорошее раннее бронирование, показатели которого на 30% превысили уровень прошлого года", — поясняет эксперт.

Напомним, в 2017 году в Хорватии побывало более 133 тысяч россиян (+11% к 2016 году). Таким образом, прогнозируемый рост означает надежды Хорватии на 150 тысяч российских туристов в 2018 году.