Ростуризм предупредил россиян о взрывах в Индонезии

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в Индонезии в городах Сурабая и Сидоарджо произошло несколько взрывов, в результате которых погибли не менее 11 человек, сообщает Ростуризм.

В департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России информации о пострадавших российских туристах не поступало.

Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов, находящихся в Индонезии, соблюдать меры личной предосторожности и следовать указаниям местных властей.