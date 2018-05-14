МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Курорты Краснодарского края, Крыма, Оренбургской и Калининградской областей составили первую десятку курортов России по популярности у туристов, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Рейтинг российских курортов представлен по результатам анализа посещаемости городов-курортов туристами и населения курортов в 2017 году.

Топ-10 курортов России, популярных у туристов, составляют Сочи (шесть миллионов туристов год), Анапа (4,7 миллиона), Геленджик, Ялта, Соль-Илецк, Севастополь, Ейск, Евпатория, Новороссийск и Светлогорск.

Рейтинг курортов Краснодарского края возглавляет Сочи, всего в прошлом году Кубань приняла 16 миллионов туристов.

Среди курортов Крыма самыми популярными оказались Ялта и Севастополь, в 2017 году полуостров посетили 5,4 миллиона человек.