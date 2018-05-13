Большинство французов не видели Эйфелеву башню, но посещали London Eye

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Согласно исследованию, только 39% французов посещали Эйфелеву башню, но 46% были на колесе обозрения London Eye, сообщает Daily Mail.

Опрос двух с половиной тысяч французов также показал, что только 27% из них были в Лувре и 23% — в Соборе Парижской Богоматери. Большинство из тех, кто не посещал достопримечательности, заявили, что их от этого удерживает чрезмерная туристическая популярность объектов. Для других сдерживающим фактором стала высокая стоимость билета и негативные отзывы знакомых.

В число самых посещаемых французами достопримечательностей также вошли Букингемский дворец в Лондоне (44%), Статуя Свободы в Нью-Йорке(28%), Колизей в Риме (21%) и Собор Святого Семейства в Барселоне (20%).