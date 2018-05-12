Великую Китайскую стену восстановят с помощью беспилотников

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Китайский фонд сохранения культурного наследия принял решение привлечь беспилотные летательные аппараты для восстановления Великой Китайской стены, сообщает Travel and Leisure.

Великая Китайская стена в некоторых местах проходит по опасным участкам со скалистыми уступами, не доступными для людей, что осложняет ремонтные работы.

В связи с этим Китайский фонд сохранения культурного наследия решил прибегнуть к помощи беспилотных летательных аппаратов для трехмерного анализа состояния аварийных участков.