В Кении нашли пещеру, в которой жили люди 78 тысяч лет назад

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ученые немецкого Института человеческого развития Общества Макса Планка откопали и изучили стоянку древних людей в пещере Панга-я-Саиди в Кении, сообщает Haaretz.
Панга-я-Саиди на самом деле представляет собой цепь пещер, общая протяженность которых достигает тысячи метров. Сегодня они расположены в 15 километрах от берега, но это расстояние варьировалось в зависимости от уровня воды. Исследователи считают, что жители пещер не ловили рыбу, а занимались охотой и собирательством.
Открытия, сделанные благодаря находке, отрицают теорию внезапного всплеска инноваций: люди переходили к более развитым орудиям труда и учились обрабатывать камень постепенно. Так, простейшие каменные инструменты, найденные в Панга-я-Саиди, датируются 78 тысячами лет назад, а 67 тысяч лет назад были сделаны уже более совершенные орудия: наконечники стрел, лезвия. Через две тысячи лет люди научились изготавливать бусины из скорлупы страусиных яиц и раковин моллюсков, а еще через две освоили резьбу по кости.
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