Российские авиакомпании расширят географию полетов

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Росавиация разрешила авиакомпании AZUR air выполнять полеты в Турцию из регионов, а "Победе" — в Европу и Грузию, сообщает АТОР.

Росавиация опубликовала очередной приказ о допуске авиакомпаний на международные регулярные и чартерные рейсы. AZUR air на регулярной основе перевозчик сможет летать из Нижнекамска в Даламан, а в Анталью – из Калуги и Мурманска.

Авиакомпания "Северный ветер" получила допуски на регулярные рейсы в Нячанг из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Хабаровска, а также из Махачкалы в Стамбул.

Регулярные рейсы в Нячанг летом также смогут также выполнять "Сибирь" (Новосибирск, Владивосток, Иркутск) и "Икар" (Красноярск, Иркутск). Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила право летать на регулярной основе в Ханой из Екатеринбурга, Красноярска и Иркутска.

"ИрАэро" получила допуски на шесть маршрутов в Китай, включая направление Москва-Санья.

Маршрутная сеть "Победы" в Грузии может расшириться за счет новых регулярных направлений: Тбилиси из Перми, Казани и Екатеринбурге.