МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Житель калифорнийского города Санта-Круз Хенар Хомер рассказывает, что серфинг приносит его щенку по кличке Скайлер настоящее удовольствие, сообщает UPI.

На записи видно, что собака уверенно держится на доске даже тогда, когда опытные серферы вокруг нее падают в воду из-за слишком большой волны.