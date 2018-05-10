На курорты Египта в ближайшее время могут полететь регулярные рейсы

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Россия планирует обсудить с Египтом возможность начала регулярной перевозки на курорты Красного моря, сообщает АТОР со ссылкой на Минтранс.

Исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов, общаясь с журналистами в Волгограде, сообщил, что в ходе переговоров с Египтом будут обсуждаться перспективы "не только чартерного, но и регулярного направлений других аэропортов, кроме столичного Каира".

По мнению экспертов, опрошенных АТОР, у России и Египта есть все шансы договориться о расширении регулярной перевозки с одного пункта (Каир) до двух или трех (Хургада и Шарм-Эль-Шейх). В этом случае весьма вероятно, что восстановление авиасообщения с курортами Египта пойдет по схеме, использованной в аналогичной ситуации с Турцией. Напомним, что сначала были возобновлены полеты регулярных рейсов, а затем – чартерные.

При этом отмечается, что в связи с необходимостью решения вопроса безопасности, аэропорты курортов Хургада и Шарм-Эль-Шейх ждет проверка российскими представителями.