В Вологде откроется музей орхидей

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. 19 мая на территории Ботанического сада Вологды откроется первый в России музей орхидей, сообщает туристско-информационный центр Вологодской области.
В музее более полутора тысяч орхидей из Америки, Европы, Азии, Австрии и Африки распределены в композиции по местам обитания, каждая из которых сопровождается научной информацией для посетителей, а также советами по выращиванию в домашних условиях.
Специалисты музея ведут в питомнике работу по скрещиванию сортов, здесь же хранится частная коллекция одного из местных орхидеистов, которая будет размножена и станет частью экспозиции.
"Орхидеи широко распространены по всему миру, они отличаются формами и размерами, невероятной палитрой красок. В магазинах можно приобрести орхидею Phalaenopsis и ее гибриды, а также найти 3 – 5 известных сортов семейства орхидных, но редкими сортами занимаются лишь специализированные хозяйства и базы опытных производств", – рассказывают создатели музея.
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