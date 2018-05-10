Побывать в семи регионах Израиля можно будет в центре Москвы

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В Москве в саду "Эрмитаж" 13 мая состоится фестиваль Israel Fest, посвященный 70-летию со Дня независимости Израиля, сообщает пресс-служба Министерства туризма страны.

Все гости праздника смогут "побывать" в семи регионах Израиля, принять участие в квесте и розыгрыше призов.

Также в саду "Эрмитаж" будет проходить фотовыставка под открытым небом, посвященная двум главным городам Израиля – Иерусалиму и Тель-Авиву, организованная Министерством туризма Израиля.

В программе фестиваля лекции и круглые столы, мастер-классы и образовательные программы для детей и молодежи, фуд-корт израильской кухни и концерт.

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации.