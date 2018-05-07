Названы самые популярные аудиогиды у пассажиров электричек

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. "Москва – Сергиев Посад" — самый скачиваемый аудиогид в первом квартале 2018 года в проекте "Говорящие экспрессы", сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

На данный момент в свободном доступе находятся 26 аудиогидов ЦППК. В планах компании — увеличение их количества.

Бесплатные аудиогиды создаются для проекта "Говорящие экспрессы". Они позволяют пассажирам узнать о достопримечательностях, расположенных на маршруте, истории станций, которые проезжает электропоезд.

Всего в первом квартале 2018 года аудиогиды ЦППК скачали более 50 000 раз.

ЦППК работает над созданием таких путеводителей с 2016 года. Для этого в качестве авторов привлекаются историки и тревел-журналисты. Так, самые интересные факты о Туле собрала редактор National Geographic Traveler Дарья Петрягина. Маршрут в Голицыне составил директор Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина в Вяземах и Захарове Александр Рязанов.