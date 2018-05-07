В зоопарке Барнаула для тигра слепили снеговика с мясом

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Сотрудники барнаульского зоопарка необычно покормили тигра – слепили снеговика из снега, выпавшего за ночь, и украсили его кусочками мяса.

Перед тем, как начать есть, тигр недоверчиво обнюхал снеговика, а потом разрушил фигуру, смахнув лапой его голову.

Публикация от Барнаульский зоопарк (@zoo22.ru) 6 Май 2018 в 5:56 PDT

В подписи к публикации сотрудники спрашивают пользователей: "Май, ну ты чего? А насколько дружелюбно встретили снег Вы?!"