Большая редкость: в Китае амурская тигрица родила пятерых детенышей

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В китайском Харбине тигрица родила пятерых детенышей, что считается большой редкостью, сообщает CGTN.

Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, но их матери приходится усиленно питаться и съедать по 20 яиц за каждый прием пищи и пить молоко, чтобы поддерживать здоровье.

Всего в мире осталось около пяти тысяч амурских тигров – этот вид является одним из самых редких.