Новая Зеландия запустила смешной ролик про возвращение страны на карты мира

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В Новой Зеландии раздражены тем, что страну нередко забывают отметить на картах мира, и запустили шутливую рекламную компанию, сообщает Scroll.in.

Слоган компании звучит как "Вернем Новую Зеландию на карты!" ("Get New Zealand on the map again!") и отсылает к слогану кампании Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой!" ("Make America great again!").

В рекламном ролике премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн звонит комик Риз Дэрби, который решает "раскрыть" мировой заговор против того, чтобы наносить страну на карты. Расследование приводит актера к догадке: за исчезновением может стоять Австралия, в таком случае получающая больше туристов.