Паспортный контроль в аэропорту Дубая теперь займет 10 секунд

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В третьем терминале международного аэропорта Дубая заработала новая система предварительной проверки паспортов туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Вместо нынешних 3 минут она займет около 10 секунд. Данные о пассажире поступают в базу данных, разработанную Главным управлением по делам беженцев и иностранцев (GDRFA) эмирата Дубай, уже с момента покупки билета и активируются в системе для заблаговременной проверки личности пассажира за 48 часов до отправления рейса.
Затем вся информация о статусе путешественника поступает уже в базу данных офицеров миграционной службы, обслуживающих рейс. Даже если пассажир купит билет в последний момент, его данные будут в системе для проверки за час до вылета.
В итоге, после предварительной идентификации личности пассажира, стоящего перед ним, пограничнику остается только поставить штамп в паспорт, что и занимает секунды.
Пока это доступно лишь пассажирам авиакомпании Emirates, но, как обещают в GDRFA, до конца года возможность быстрой проверки распространится и на других путешественников. Также ее планируется запустить в международном аэропорту Аль Мактум.
По данным GDRFA Dubai, сегодня на паспортном контроле в Дубае круглосуточно работают 1600 сотрудников. В среднем каждый из них проверяет 55 000 пассажиров, в то время как в мировом масштабе этот показатель на одного пограничника составляет 17 000 человек. В прошлом году аэропорт Dubai International принял 88,2 миллиона человек (+5,5% к 2016 году).
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