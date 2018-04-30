Новый терминал пермского аэропорта начал обслуживать международные рейсы

ПЕРМЬ, 30 апр — РИА Новости. Новый терминал пермского аэропорта начал обслуживать пассажиров международных рейсов, сообщила пресс-служба АО "Международный аэропорт "Пермь".

Пограничный, таможенный и иные виды контроля в воздушном пункте пропуска через государственную границу РФ в новом терминале пермского аэропорта начали работу 30 апреля с 00.00 по местному времени (22.00 мск). Первым в новом терминале стал рейс "Анталья — Пермь- Анталья" авиакомпании OnurAir.

"Новый терминал аэропорта "Пермь" начал обслуживание международных рейсов", — говорится в сообщении.

Для удобства пассажиров в день запуска международного направления организован трансфер между старым и новым терминалами.

Открытие нового терминала пермского аэропорта состоялось в конце 2017 года. Все это время в нем обслуживались только пассажиры внутренних рейсов, а вылеты и прилеты международных рейсов осуществлялись в старом терминале аэропорта. Акт о соответствии воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ в новом терминале был подписан межведомственной комиссией 16 марта. Планировалось, что международное направление в новом терминале будет запущено к началу летнего сезона.