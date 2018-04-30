Ученые нашли племя, которое может заменить разговорную речь боем барабана

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Немецкий лингвист расшифровал язык барабанов племени бора, живущего вдоль реки Амазонка на территории Перу и Колумбии, сообщает Daily Mail.

Определенные удары означают разные части речи, также значение имеет длина паузы. В ритмах инструмента можно выделить официальный язык ритуалов и праздников, а также неофициальный – для объявлений. Фразы по большей части короткие, например, "Пойдем ловить рыбу". Сообщения таким образом можно передавать на расстояния до 20 километров.

Услышать общение племени могут туристы, сплавляющиеся по Амазонке в составе организованных групп – в одиночку здесь очень опасно.