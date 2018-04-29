Назван самый популярный в Instagram курорт

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На основании опроса пользователей, самым популярным в Instagram местом отдыха стал Kihavah Maldives Villas, сообщает Travel and Leisure.

За комплекс вилл Kihavah Maldives Villas на мальдивском атолле Баа проголосовали более 45 тысяч человек.

И неудивительно, здесь фотографии даже не нуждаются в обработке: чистая вода, нетронутые пляжи и виллы с собственными бассейнами неизменно собирают много лайков пользователей соцсети.