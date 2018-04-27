У россиян еще есть шанс купить дешевые авиабилеты на майские праздники

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Майские праздники считаются высоким сезоном, однако недорогие авиабилеты еще остались в продаже, сообщает Туту.ру.
Сервис путешествий провёл исследования и нашел направления, куда всё еще можно купить недорогие билеты. При составлении рейтинга анализировались все рейсы с вылетами и возвращениями с 29 апреля по 13 марта.
Из Москвы в различные российские города – Санкт-Петербург, Саранск, Самара, Брянск, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Краснодар – еще остались билеты стоимостью от 3500 до 4500 рублей (в оба конца). Среди заграничных направлений недорогие билеты остались в Минск (от 7000 рублей в оба конца), Лейпциг (от 8000), Братиславу (от 8300), Берлин (от 9500), Ригу, Карловы Вары, Ереван, Кишинев, Салоники (от 10000-10500).
Вылеты из Санкт-Петербурга обойдутся чуть дороже: по России от 3600 рублей (Калининград, Москва) и от 6000-7000 (Ярославль, Ростов-на-Дону, Архангельск, Самара, Екатеринбург, Краснодар).
За рубеж из Санкт-Петербурга на момент написания материала остаются билеты в Пизу и Ереван (от 10000), Хельсинки, Берлин, Таллин, Вильнюс (от 12000) и Кельн (от 13000).
Также пока есть сравнительно недорогие билеты с вылетами из Новосибирска (например, Москва – Новосибирск – Москва то 8700 рублей, в Астану или Алматы и обратно – 11000-12500), Екатеринбурга (от 5000 по России и от 12000 – за рубеж), Нижнего Новгорода (от 3900 по России и от 12000 – за границу), Самары, Казани и Омска.
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