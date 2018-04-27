Манул из Новосибирского зоопарка переедет в Чехию

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Забайкальский кот манул, родившийся в зоопарке Новосибирска в 2016 году, отправится жить в зоопарк чешского города Брно, сообщается на сайте Управления Россельхознадзора

За последнее время в Новосибирском зоопарке значительно увеличилось число манулов, только за 2016 год родилось сразу 14 котят от двух самок.

Во всем мире численность манулов в дикой природе сокращается, вид относится к категории редких или крайне редких, а местами находится на грани исчезновения.