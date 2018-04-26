У испанской туристки в Санкт-Петербурге украли более 100 тысяч рублей

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В центре Петербурге полиция по "горячим" следам раскрыла крупную карманную кражу у пожилой испанской туристки, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

У храма на набережной канала Грибоедова сотрудники полиции с поличным задержали двух мигрантов, укравших у 64-летней туристки из рюкзака сумку с документами, мобильным телефоном и 97352 рублями.

Сотрудникам полиции удалось поймать подозреваемых практически на месте преступления. Позже выяснилось, что один из них ранее уже имел судимость.

Подозреваемые задержаны, против них возбуждено уголовное дело о краже. Похищенные документы и деньги вернули туристке.