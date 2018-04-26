МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Авиакомпания WOW Air открыла две вакансии мечты для путешественников по Северной Америке и Европе, сообщает The Mirror.

Одно из главных требований для соискателей – переезд в Рейкьявик, где базируется авиакомпания. Новые сотрудники будут жить в квартире в центре города, смогут пользоваться автомобилем и получить 9500 евро за лето, что покроет все их расходы в путешествиях.

Отбирать кандидатов будут на основании их видео о родном городе. Чем увлекательнее получится, тем выше шанс получить работу мечты. Ролики принимают до 14 мая.