Дикие новорожденные кабанята впервые попали на видео под Самарой

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В Жигулевском заповеднике в объектив фотоловушки впервые попали новорожденные поросята, сообщает сайт заповедника.

На поиски логова ушло почти 2 месяца. Такие места всегда находятся в труднодоступных и скрытных участках леса. За несколько дней до родов самки покидают свои прошлогодние выводки и не подпускают их к себе.

На снятом фотоловушкой видео запечатлены первые неуверенные шаги 7 новорожденных и их заботливая мама.

Многие годы, за редким исключением, не удавалось достоверно установить точную дату рождения и размеры выводков.

А в Кавказском заповеднике, как сообщается на его официальной странице в соцсети, "вольерный комплекс весной напоминает ясельную группу". Недавно было пополнение у енотов и диких свинок.

В ближайшее время там также ожидают рождение оленят.