На Алтае утвердили порядок формирования и расходования курортного сбора

БАРНАУЛ, 25 апр — РИА Новости. Власти Алтайского края утвердили порядок формирования и расходования курортного сбора, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Карлин, сообщает правительства региона.
"С 1 мая в регионе начнется эксперимент по введению курортного сбора. Сумма сбора – 30 рублей с одного отдыхающего в сутки. В последующие годы – 50 рублей. В настоящее время курортный сбор коснется только города Белокуриха. Все полученные средства будут поступать в специально созданный Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края", — говорится в сообщении.
В дальнейшем деньги могут быть направлены на обеспечение работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту различных объектов курортной инфраструктуры. Порядок их расходования будет определен в рамках соглашений между муниципалитетом и региональным управлением по внешним связям, туризму и курортному делу.
В правительстве Алтайского края рассчитывают, что общий объем курортного сбора составит 45-50 миллионов ежегодно.
По словам начальника регионального управления по туризму Юрия Захарова, для туристов размер курортного сбора будет составлять не более 1% от стоимости путевки.
"Если обратиться к статистике, то станет видно, что в России количество туристов на курортных территориях в разы больше, чем жителей этих территорий. Происходит износ курортной инфраструктуры, и у муниципалитетов не хватает средств, чтобы эту инфраструктуру восстанавливать. Благодаря курортному сбору мы получим необходимые финансовые средства для того, чтобы не только восстановить имеющуюся инфраструктуру, но и создать новую. Современная курортная инфраструктура значительно влияет на инвестиционную привлекательность территорий и является определенным магнитом для новых гостей", – сказал Захаров.
Платеж будет производиться туристами при заселении в гостиницу. После этого средства размещения перечислят полученные деньги в Фонд развития курортной инфраструктуры.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.