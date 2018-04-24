На Алтае праздник "Цветение маральника" откроет новый туристический сезон

БАРНАУЛ, 24 апр — РИА Новости. Ярмарки, концерты, конкурсы и спортивные шоу смогут увидеть зрители и гости на празднике "Цветение маральника", который пройдет 29 апреля и откроет летний туристический сезон в Алтайском крае, сообщило правительство региона.
Праздник проходит ежегодно и является примером событийного туризма в регионе.
"Праздник стартует в первый день федеральных выходных на территории комплекса "Бирюзовая Катунь". Это прекрасная возможность провести время с семьей, с друзьями, с близкими людьми на природе, в окружении алтайских гор и близ красавицы реки Катуни. Природа, отдых, развлечения — вот три главных составляющих "Цветения маральника". Тем, кто хочет массового веселья, зрелищ, добро пожаловать в центр события — на ярмарку, концерт, конкурсы, спортивные шоу", — говорится в сообщении.
Самые любознательные гости смогут посетить экскурсию по Тавдинским пещерам.
"Легенды говорят, что тысячи лет назад именно старая сварливая жадная бабка Тавда спрятала здесь свои сокровища. Тавдинские богатства туристы не видали, а вот сокровища матушки-природы, так искусно выточившей в скалах дивный пещерный лабиринт, туристам гарантированы", — говорится в сообщении.
Праздник "Цветение маральника" входит в топ-3 весенних событий у туристов. Рейтинг самых популярных фестивалей и праздников весны в регионах России составлен аналитическим агентством ТурСтат.
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