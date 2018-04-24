Фестиваль тюльпанов в Калмыкии посетили более десяти тысяч человек

КРАСНОДАР, 24 апр — РИА Новости. Более десяти тысяч человек, согласно окончательным подсчетам, посетили ежегодный фестиваль тюльпанов в Калмыкии, сообщили РИА Новости в Министерстве туризма республики.

"Более 7,5 тысячи туристов посетили фестиваль тюльпанов. С учетом местных жителей всего мероприятие посетили более десяти тысяч человек", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в субботу и воскресенье в республике прошел ежегодный фестиваль тюльпанов, призванный обратить внимание на сохранение цветов, растущих в диких условиях, и популяризовать национальную культуру. Мероприятие посетили туристы из различных российских регионов, таких как Астраханская, Саратовская и Волгоградская области, Ставропольский край. Также на фестиваль приехали зарубежные гости из Бразилии, Китая и иностранные студенты из Калмыцкого госуниверститета.