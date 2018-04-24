Как будут работать визовые центры на майские праздники

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В мае посольства и визовые центры европейских стран меняют график работы из-за праздничных дней 1 и 9 мая, сообщает АТОР.

1 и 9 мая закрыты визовый отдел посольства и визовый центр Германии, визовые центры Великобритании, Испании, Италии, Мальты, Швеции, Хорватии и Эстонии.

К выходным 1 и 9 мая визовые центры Исландии добавят еще 10 и 21 мая, Нидерландов – 10, 11 и 21 мая, Норвегии – 2 мая, Польши – 2,3 и 31 мая, Чехии – 30 апреля, а Швейцарии – 28 апреля.

Консульство и визовые центры Австрии будут закрыты 1 мая, а также 10,21 и 31 мая, визовый центр Греции в Москве – 1 и 28 мая, визовый центр Дании — 9 мая, визовые центры Литвы – 1 и 6 мая.

Визовый центр Венгрии в Москве будет работать 28 апреля и 8 мая с 9:00 до 16:30, при этом выдавать паспорта будут до 17:00. С 29 апреля по 2 мая, а также 9 мая визовый центр и контакт-центр визового сервиса не работают.

Визовые центры Португалии будут закрыты 28 апреля, 1 и 9 мая, а 25 апреля, 1 и 9 мая закроют посольство.

Визовые центры Словении будут закрыты 30 апреля 1,2 и 9 мая, при этом режим работы посольства не изменится.