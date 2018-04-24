Число туристов, приезжающих в Ленобласть, за пять лет выросло в 2,5 раза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Число туристов, посетивших Ленинградскую область, за 5 лет увеличилось в 2,5 раза, сообщил губернатор Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами законодательного собрания.
"Только за последние 5 лет количество туристов, посетивших наш регион, увеличилось в 2,5 раза. Уверен, что эту цифру можно и нужно утроить. Каждый город Ленинградской области должен стать туристически привлекательным", — сказал Дрозденко.
По его словам, в качестве первого шага власти планируют в течение трех лет создать в каждом городе-столице района Ленинградской области исторический или пешеходный центр, где будет ограничено движение транспорта.
"Здесь, среди исторических памятников, а в новых городах — среди новых памятников, появятся точки продажи товаров народных промыслов, современные предприятия общепита, велодорожки, будут обустроены стоянки с объектами придорожной инфраструктуры", — сказал глава региона.
Дрозденко напомнил о планах создать европейский веломаршрут от Выборга до Ивангорода. "У Ленинградской области есть отличная возможность попасть в европейский проект велосипедных маршрутов "Евровело". Область получит несомненную выгоду — велотуристы останавливаются чаще и тратят гораздо больше, нежели путешественники на автомобиле. Поэтому новый туристский продукт подтолкнет к развитию инфраструктуры, даст импульс появлению новых гостиниц, кафе, объектов торговли", — сказал губернатор.
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