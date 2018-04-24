Россияне заняли первое место по числу туристов в Монголии

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Более 25 тысяч российских туристов посетили Монголию в первом квартале этого года, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого, сообщает XINHUANET.com.

Всего в первом квартале этого года Монголия приняла 70500 туристов, что на 11% превышает прошлогодний показатель. Россияне находятся на первом месте (36% от всего турпотока), туристы из Китая занимают вторую позицию (32,6%).

Также среди лидеров – Южная Корея. В этом году число корейцев, прибывших в Монголию, увеличилось на 15,7% и составило 7157 человек.