В Окском заповедники журавли и лоси готовятся к размножению

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Весной постоянными спутниками орнитологов, наблюдающих пролет птиц, становятся лоси и косули, лисицы и кабаны — они часто попадают в фотоловушки, сообщает сайт Окского государственного заповедника.
"Когда я шла проверять фотоловушки, то заметила множество выбитых в земле пятачков и ободранных кустиков. Так делают самцы косули, когда метят свою территорию", — рассказывает Надежда Панкова, старший научный сотрудник Окского заповедника, кандидат биологических наук.
Зимой косули, как правило, держатся небольшими группами, а к весне взрослые самцы разбредаются по угодьям и каждый занимает свою территорию.
"Хозяином Липовой горы, где установлена фотоловушка, оказался симпатичный козлик с пушистыми рожками (весной рога косули, как у всех оленей, еще не затвердели, и покрыты тонкой кожицей с короткой шерстью)", — рассказывает она.
На видео попали и лоси, которые бродят по краю разлива. В объектив попала семья, состоящая из самки, чьи бока заметно округлились, так как она готовится в ближайшее время отелиться. За ней следует два годовалых лосенка.
Однажды одного из лосей объектив застал гуляющим в компании с кабаном, фотоловушка снимала лисицу, охотившуюся на полевок.
Готовятся к размножению и журавли, которые становятся более агрессивными в это время. Ведь только "отвоевав" себе достаточную площадь, пара может обеспечить корм для будущих птенцов.
В этот непростой для птиц период сотрудники Питомника призывают посетителей особенно внимательно соблюдать правила поведения при нахождении рядом с вольерами журавлей: не шуметь и не подходить вплотную к изгороди.
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