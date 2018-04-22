Севастополь потратит 113 миллионов рублей на отдых детей

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Власти Севастополя выделили 113 миллионов рублей на отдых детей в загородных лагерях. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.



"Правительство Севастополя выделило более 113 миллионов рублей на приобретение путевок в загородные лагеря для детей отдельных категорий, что на 8% больше, чем в прошлом году, — рассказала Жанна Финогенова, начальник городского управления социального обслуживания департамента труда и социальной защиты. — Речь идет о детях-сиротах, детях, оставшихся без родительского попечения, детях-инвалидах, детях, состоящих на диспансерном учете, детях из многодетных и малоимущих семей, а также талантливых и одаренных ребятах".

По ее словам, пока подано более двух тысяч заявок на летнее оздоровление детей. При этом департамент уже закупил 3700 путевок на сумму 86 миллионов рублей. Оставшиеся средства будут переданы на организацию детского отдыха в бюджетных учреждениях – лагерях "Ласпи" и "Горный".