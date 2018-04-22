В самолете Air India во время полета треснуло стекло иллюминатора

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. После попадания в зону турбулентности пострадали три пассажира рейса Амритсар — Нью-Дели авиакомпании Air India, сообщает в воскресенье газета India Today.

Инцидент произошел в четверг в 14:50 (12:20 мск), но СМИ о нем стало известно только в воскресенье, уточняет издание.

После того как самолет попал в зону турбулентности, треснуло стекло иллюминатора. С полок упал багаж. Одна пассажирка ударилась головой о панель обшивки из-за того, что не была пристегнута, говорится в сообщении.

По заявлению представителей Air India, самолет находился в зоне турбулентности от десяти до 12 минут. Дальнейших подробностей в авиакомпании не сообщили. Ведется расследование, дополняет газета.