В Милане открылась необычная оранжерея

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. На площади в центре Милана открылась оранжерея, в которой представлены все сезоны, сообщает Travel.ru.
Посетители могут последовательно пройти через четыре секции, занимающие 500 квадратных метров. В первой на деревьях и кустах лежит снег, во второй – распускаются цветы, в третьей царит летняя жара, в четвертой — золотая осень.
По ходу маршрута расположены скамейки, чтобы туристы смогли задержаться в понравившемся времени года.
Смотровая площадка Panorama360 появилась на 89 этаже Башни "Федерация-Восток" делового комплекса "Москва-Сити".
Новая достопримечательность находится на высоте 327 метров.
Она попала в книгу рекордов России, как смотровая площадка, находящаяся на самом высоком этаже в здании в Европе.
Башня "Федерация-Восток" находится всего в четырех километрах от Кремля - так что с высоты можно рассмотреть множество достопримечательностей столицы.
Посетители смогут провести на смотровой площадке весь день - билет не ограничивает время посещения.
Стоимость билета будет варьироваться от времени посещения площадки. Самые дешевые будут продаваться с 10.00 до 12.30. В это время взрослый билет будет стоить 800 рублей, а детский - 600.
С 12.30 и до 0.00 билеты будут стоить дороже: взрослы - 1200 рублей, а детский - 1000.
Вид с 89-го этажа Башни "Федерация-Восток" делового комплекса "Москва-Сити".
Вся площадка поделена на девять развлекательных зон. Здесь работает фабрика мороженого и мини-фотостудия, где снимок посетителя дается в подарок.
На смотровой площадке появится арт-пространство с картинами, будет работать эко-ресторан с фермерскими продуктами, кафе с легкой едой и сувенирный магазин с работами московских дизайнеров, а также виртуальная 3D-выставка моделей башен "Москва-Сити".
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