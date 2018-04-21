Туристы все чаще выбирают место отдыха по фильмам и сериалам

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В 2017 году не менее 80 миллионов путешественников выбирали направления для отдыха на основе фильмов и сериалов, сообщает Travel Daily News.
Опрос научно исследовательского агентства TCI Research показал, что влияние фильмов и сериалов на выбор места назначения достигло небывалого уровня.
Также агентство отметило, что туристы, путешествующие по местам, где проходили съемки кино, чаще рассказывают подробности отдыха в социальных сетях, бывают удовлетворены экскурсиями и охотнее участвуют в местных культурных мероприятиях, чем обычные путешественники.
"Фильмы теперь достигли такого же уровня влияния, как и туристические агентства, предлагая отличные направления отдыха", — заявил генеральный директор TCI Research Оливье Генри-Биауад.
Он рекомендовал местным властям популярных регионов управлять рисками, связанными с чрезмерным наплывом туристов, так как это может привести к экологическим проблемам и неудобствам для местных жителей.
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