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Израиль празднует 70-летие образования государства
20:3320.04.2018
(обновлено:20:35 20.04.2018)
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Иерусалим
© Depositphotos / sepavone

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. "Тропа независимости", парады и световое шоу — на этой неделе Израиль отмечает 70-летие образования государства, торжества продолжаются, и гостей страны ждут новые интересные маршруты.

Накануне состоялся парад Военно-воздушных и Военно-морских сил Армии обороны Израиля и уникальное инновационное световое шоу.

День независимости Израиля отмечается ежегодно в годовщину провозглашения Еврейского государства по еврейскому  календарю.

В этом году в связи с близостью субботы торжества перенесены на один день вперед.

Город Эйлат, Израиль
© Fotolia / voddol
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Давид Бен-Гурион объявил создание Государства Израиль 14 мая 1948 года. В этом году торжества начались в среду, когда на Горе Герцля в Иерусалиме был поднят государственный флаг, приспущенный в честь Дня памяти.

Праздник традиционно является днем массового отдыха, народных гуляний, пикников на открытом воздухе и семейных торжеств.

На своей русскоязычной странице в социальной сети Министерство по туризму страны опубликовало видеоролик об Израиле.

Кроме того, в честь празднования 70-летия независимости Государства Израиль в Тель-Авиве открылся новый интерактивный пеший маршрут "Тропа независимости".

Табличка при входе в лагерь смерти Собибор. Архивное фото
© Фото : public domain
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Его длина один километр, дорога пролегает через десять объектов национального наследия. Как сообщает Министерство по туризму Израиля, для тех, кто решит пройти по тропе, разработано специальное приложение, позволяющее пользователям узнать историю Декларации независимости Государства Израиль и основания Тель-Авива.

"Тропа независимости" — совместный проект муниципалитета Тель-Авив-Яффо, Министерства туризма Израиля и Министерства по делам Иерусалима и наследия Израиля, — сообщили в Министерстве по туризму Израиля. — "Тропа независимости" будет работать бесплатно, круглосуточно и без выходных".

Начинается маршрут у Первого киоска Тель-Авива, на пересечении бульвара Ротшильда и улицы Герцля, затем он проходит мимо фонтана с мозаикой Нахума Гутмана, дома Акивы Арье Вайсса, башни "Шалом Меир", Большой синагоги, Музея Хаганы, Центра для посетителей Банка Израиля, памятника основателям Тель-Авива, статуи Меира Дизенгофа и Зала независимости.

© Фото : Министерство по туризму Израиля / Dana FriedlanderЗдания в Тель-Авиве
© Фото : Министерство по туризму Израиля / Dana Friedlander
Здания в Тель-Авиве

Используя специальное мобильное приложение на маршруте "Тропа независимости", посетители могут ознакомиться с информацией о каждой исторической точке на пути.

Магазин сыра в Тель-Авиве
© Фото : Министерство по туризму Израиля / Itamar Grinberg
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Разработаны карты, доступные на восьми языках (иврите, английском, французском, испанском, немецком, арабском, китайском и русском).

Также с апреля по декабрь 2018 года в честь празднования 70-летия Государства Израиль на бульваре Ротшильда будет стоять павильон, где все желающие смогут посмотреть фильм о важных моментах истории израильской демократии.


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