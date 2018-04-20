На Урале представили концепцию создания туристского кластера "Гора Белая"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Члены рабочей группы по развитию комплекса "Гора Белая" представили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву концепцию создания туристско-рекреационного кластера с особым налоговым режимом для его резидентов, сообщает в пятницу департамент информационной политики главы региона.

Губернатор Куйвашев в феврале 2018 года провел выездное совещание по созданию туристского кластера на базе существующего горнолыжного курорта на горе Белая в Горнозаводском округе Свердловской области. После этого решением главы региона была создана рабочая группа по реализации проекта.

"Мною были поставлены задачи по созданию туристического кластера с особыми условиями ведения бизнеса и особым налоговым режимом на его территории. Прошу представить ваши предложения: что уже сделано и в какой стадии реализации проект сегодня находится", – сказал Куйвашев на рабочей встрече с министром инвестиций и развития Свердловской области Викторией Казаковой и председателем регионального отделения "Деловой России" Леонидом Гункевичем.

Казакова сообщила, что к настоящему моменту подготовлен законопроект о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, принятие которого позволит установить на территории горы Белая льготный налоговый режим для резидентов. Члены рабочей группы находятся в активной стадии обсуждения законопроекта, перед ними стоит задача в сжатые сроки завершить работу и внести на рассмотрение в законодательное собрание региона, отметила она.

Гункевич в свою очередь представил губернатору наработки, касающиеся самой концепции создаваемого кластера. Он отметил, что проект целесообразно реализовать в два этапа. Первый – это доработка существующей инфраструктуры и разворачивание комплекса "Гора Белая" до полноценного курорта. После того, как будет сформирован устойчивый клиентский поток, можно будет перейти к реализации второго этапа – создания на прилегающей территории спа-курортов, мест размещения и инфраструктуры гостеприимства, уточняет департамент.