На Урале представили концепцию создания туристского кластера "Гора Белая"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Члены рабочей группы по развитию комплекса "Гора Белая" представили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву концепцию создания туристско-рекреационного кластера с особым налоговым режимом для его резидентов, сообщает в пятницу департамент информационной политики главы региона.
Губернатор Куйвашев в феврале 2018 года провел выездное совещание по созданию туристского кластера на базе существующего горнолыжного курорта на горе Белая в Горнозаводском округе Свердловской области. После этого решением главы региона была создана рабочая группа по реализации проекта.
"Мною были поставлены задачи по созданию туристического кластера с особыми условиями ведения бизнеса и особым налоговым режимом на его территории. Прошу представить ваши предложения: что уже сделано и в какой стадии реализации проект сегодня находится", – сказал Куйвашев на рабочей встрече с министром инвестиций и развития Свердловской области Викторией Казаковой и председателем регионального отделения "Деловой России" Леонидом Гункевичем.
Казакова сообщила, что к настоящему моменту подготовлен законопроект о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, принятие которого позволит установить на территории горы Белая льготный налоговый режим для резидентов. Члены рабочей группы находятся в активной стадии обсуждения законопроекта, перед ними стоит задача в сжатые сроки завершить работу и внести на рассмотрение в законодательное собрание региона, отметила она.
Гункевич в свою очередь представил губернатору наработки, касающиеся самой концепции создаваемого кластера. Он отметил, что проект целесообразно реализовать в два этапа. Первый – это доработка существующей инфраструктуры и разворачивание комплекса "Гора Белая" до полноценного курорта. После того, как будет сформирован устойчивый клиентский поток, можно будет перейти к реализации второго этапа – создания на прилегающей территории спа-курортов, мест размещения и инфраструктуры гостеприимства, уточняет департамент.
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