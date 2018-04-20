В Москве откроется тактильный сад "Шестое чувство"

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. На юго-востоке столицы откроют тактильный сад "Шестое чувство", предназначенный для людей с ограниченными возможностями, сообщает агентство "Москва".

Предполагается, что сад будет разделен на несколько тематических зон, посвященных экологическим системам России: средней полосе, таежному краю, степной зоне, пустыни, тундре и субтропикам.

Пешеходный маршрут по саду спланирован таким образом, чтобы у посетителей с ограниченными возможностями зрения сформировались образы сада, который они не могут увидеть. А помогут им в этом, в том числе, тактильные таблички с описаниями.

Также в "Шестом чувстве" появится сад лекарственно-пряных трав, где посетители смогут узнать о свойствах растений, прикоснуться к ним и вдохнуть их аромат.