Картину, загадочным образом оказавшуюся в Крыму, покажут в Феодосии

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. 22 апреля в картинной галерее И. К. Айвазовского откроется выставка картины "Закат солнца во время всемирного потопа" британского художника Уильяма Тернера, сообщает официальный сайт галереи.
Директор галереи Татьяна Гайдук сообщила, что история владения этим полотном не известна, как и то, каким образом она оказалась у известного ялтинского коллекционера. После его смерти родственники передали картину в Фонд искусства и культуры Севастополя, откуда она и будет привезена на выставку.
Увидеть "Закат солнца во время всемирного потопа" в Феодосии можно до конца августа.
Уильям Теркер — мастер пейзажа конца XVIII– начала XIX веков считается предшественником французских импрессионистов. "Закат солнца во время всемирного потопа" – единственная картина, находящаяся на постсоветском пространстве.
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