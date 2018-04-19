В аэропорту Хургады приготовили зал для российских туристов

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Два терминала аэропорта Хургады готовятся принимать самолеты из России, хотя дата переговоров по чартерам еще неизвестна, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Как сообщил губернатор египетской провинции Красное море генерал-майор Абдулла Ахмед, в обновленном первом терминале международного аэропорта Хургады уже "зарезервирован" специальный зал для российских пассажиров, где, по подобию каирского аэропорта, будет в целях безопасности, отдельный выход.

Кроме того, в ремонтируемом в настоящее время втором терминале также будет отдельный зал для российских туристов.

Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщал, что РФ и АРЕ договорились провести переговоры по возобновлению авиасообщения между РФ и Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом через 2-3 месяца после начала регулярных рейсов между Москвой и Каиром.

Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи, в свою очередь, заявлял о том, что переговоры по чартерам пройдут в середине мая. При этом Фатхи подчеркнул, что полеты будут возобновлены, исходя из оценки ситуации российской стороной, которая сообщит, что для этого настало "подходящее время".