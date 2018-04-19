Первые шаги редкого древесного кенгуру попали на видео

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Зоопарк Таронга австралийского Сиднея в своем официальном аккаунте поделился видео первых шагов детеныша редкого древесного кенгуру вида Гудфеллоу.

Детеныш появился на свет еще в сентябре, но находился в сумке у матери, поэтому сотрудникам зоопарка никак не удавалось его заснять.

Кенгуру Гудфеллоу обитают в центральной и юго-восточной частях острова Новая Гвинея и находятся под угрозой исчезновения из-за охоты на них местных жителей, а также вырубки лесов.