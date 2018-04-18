Только для организованных туристов: Китай упростил въезд на Хайнань

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Новым визовым режимом для въезда на китайский остров Хайнань, который вступит в силу с 1 мая 2018 года, смогут воспользоваться только организованные российские туристы, которые не намерены покидать пределы острова во время своего пребывания в КНР, сообщили РИА Новости в ассоциации туроператоров, работающих на выездном направлении российско-китайского туристического обмена, "Мир без границ".

Ранее китайские СМИ распространили заявление государственного миграционного управления Китая о том, что начиная с 1 мая 2018 года в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань.

"Действительно с 1 мая 2018 года могут быть введены послабления визового режима для въезда на остров Хайнань для 59 государств, в том числе и для России. Граждане этих стран, оформившие тур через агентство, смогут находиться на острове до 30 дней вместо нынешних 21. При этом если говорить о России, то число туристов, указанных в групповом безвизовом списке, снизилось с 2 до 1 человека", — пояснили в ассоциации.

Речи о полной отмене виз не идет

При этом эксперты подчеркивают, что речи о полной отмене визового режима на этом туристическом направлении не идет.

© РИА.Туризм / Юлия Петрович Остров Хайнань © РИА.Туризм / Юлия Петрович Остров Хайнань

В компании "Чайна тур энд бизнес трэвэл" подтвердили, что на пресс-конференции Государственного миграционного управления КНР были заявлены некоторые изменения, которые коснутся иностранных граждан, прибывающих на остров Хайнань по безвизовым групповым спискам.

"Мы также получили предварительную информацию об этих изменениях, но официальные данные пока не поступали, они могут быть озвучены не раньше конца апреля", — сообщили в компании.

© РИА.Туризм / Юлия Петрович Вулканический дизайн © РИА.Туризм / Юлия Петрович Вулканический дизайн

Эксперты "Мира без границ" отмечают, что в настоящее время для граждан Российской Федерации, оформивших тур через агентство и прилетающих на остров Хайнань через аэропорт города Санья прямым беспосадочным рейсом, действует безвизовый въезд (исключительно по спискам) от двух человек на срок пребывания до 21 дня.

"Если изменения будут утверждены, то оформить "безвизовый" тур через агентство сможет даже один человек, а возможный срок отдыха продлится до 30 дней. Но въехать по такой визе гражданин России сможет только при условии, что он не будет покидать остров, менять место проживания или местонахождение на территории Китая", — акцентировали внимание в ассоциации.

Туроператоры особо обращают внимание, что данные изменения не касаются индивидуальных туристов, которые могут самостоятельно посетить курорт, оформив в визовом центре соответствующую визу.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина Пляж в районе города Санья на острове Хайнань в Китае © РИА Новости / Ирина Нехорошкина Пляж в районе города Санья на острове Хайнань в Китае

Для чего нужны визовые послабления

"Речь идет не об отмене виз, а именно о послаблениях для тех туристов, которые едут по безвизовым спискам через агентства. Они несущественны, однако в любом случае могут благоприятно сказаться на посещаемости острова Хайнань со стороны российских туристов", — сообщил руководитель отдела маркетинга компании China Trаvel Евгений Глотов.

В компании "Чайна тур энд бизнес трэвел" подчеркнули, что изменения могут благоприятно отразится на популярности оздоровительных программ центров традиционной китайской медицины, которые пользуются спросом у российских туристов, так как продление сроков пребывания и возможность въехать по списку одному человеку позволяют оставаться на весь запланированный врачами срок лечения.

Кроме того, теперь туроператорам не нужно будет отказывать в оформлении бесплатной визы (по форме группового списка) на остров Хайнань при поступлении заявки от одного человека.