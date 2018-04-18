Во Внуково пассажиров самолета эвакуировали из-за пчел

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пассажиров самолета авиакомпании "Россия", который должен был вылететь в 9:35 из аэропорта Внуково в Симферополь, эвакуировали из-за разгерметизировавшегося контейнера со шмелями в грузовом отсеке. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель авиаперевозчика.

По его словам, из контейнера вылетело около десяти особей специально выведенного вида шмелей, не представляющего опасности для здорового человека.

Авиакомпания приняла решение о замене воздушного судна для выполнения рейса, и резервный самолет вылетел в 11:10 по московскому времени. Службы компании проводят проверку по факту инцидента.