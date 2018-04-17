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Испанский Маугли поделился своей историей
14:3117.04.2018
(обновлено:15:18 17.04.2018)
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Волчата
© REUTERS / Denis Balibouse

МОСКВА, 17  апр — РИА Новости. Человек, которого 12 лет воспитывали волки, хочет вернуться в стаю, а волонтеры собирают деньги на то, чтобы провести ему отопление в дом, пишет The Daily Mail.

Маркос Родригес Пантоя был принят волчьей стаей, когда оказался в горах Сьерра-Морена в Испании в возрасте семи лет. В три года его отправили туда в качестве пастуха.

Мать Родригеса умерла при родах, а отец сбежал с другой женщиной.

Местный старик учил мальчика использовать огонь и делать посуду, но потом он либо умер, либо ушел, оставив ребенка в полном одиночестве.

Он ел ягоды и корнеплоды, а потом его приняла волчица.

Она кормила своих детенышей мясом, мальчик попытался украсть кусок, но мать зарычала и он не отступил.

"После кормления щенков она бросила мне кусок мяса. Я не хотел прикасаться к нему, так как боялся, что волчица нападет на меня, но она толкала мясо носом ", — рассказывал Маркос BBC в 2013 году. — Я съел его и думал, что она меня укусит, но она вытащила язык и начала лизать меня. После этого я стал одним из членов стаи".

Бурый медведь
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Пантоя говорил, что у него также была ручная змея, которая следовала за ним, так как он накормил ее козьем молоком.

Нашли Маркоса, когда ему исполнилось 19 лет. Он бегал полуобнаженным и был не способен общаться. "Я только заматывал ноги, когда они болели из-за снега. У меня были такие большие мозоли на ногах, что я мог ударить по камню, как по мячу", — рассказывал Пантоя.

Но сейчас 72-летний Маугли живет на очень скудную пенсию в маленьком холодном доме в испанском городе Ранте в Галисии.

Пантоя рассказывает, что после того, как его забрали из пещеры, которую он называл домом, его жизнь стала намного хуже, он так и не смог полностью интегрироваться в общество.

Маркос говорит, что его обманывали, он подвергся насилию, его эксплуатировали и не платили.

Самые счастливые дни, по словам Маугли, он провел в пещере, где жил с летучими мышами, змеями и оленями, чьи звуки может имитировать.

Хорек
© Depositphotos / Couperfield
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Возвращение к цивилизации стало самым страшным опытом в его жизни. Сначала он попал в приют, где монахини научили его ходить на двух ногах и есть за столом.

Некоторое время он был привязан к инвалидному креслу после того, как с его ног срезали мозоли. Первый визит к парикмахеру напугал Маркоса, он решил, что бритвой ему хотят перерезать горло.

Самым ужасным впечатлением от цивилизации стал шум — машины, толпы людей.

Он не умел спать на кровати, и как только ему выдали комнату, Пантоя организовал себе ложе на полу из кучи журналов и одеял.

Пляж в Галисии, Испания
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Маркос попытался вернуться в горы, но не нашел своей пещеры, на ее месте оказались коттеджи с электрическими воротами.

Волки также не приняли его после долгого отсутствия. Сейчас экологическая группа Amigos das Arbores собирает деньги, чтобы приобрести ему бойлер и провести отопление в дом.  Соседи принимают Маугли, но некоторые смеются над его наивностью.

"Я думаю, они смеются надо мной, потому что я ничего не знаю о политике или футболе", — говорит Маркос. Его врач возражает: "Смейтесь над ними. Они знают меньше вас".

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