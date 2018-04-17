В Петербурге пройдет Фестиваль ледоколов

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В акватории Невы 29 и 30 апреля 2018 года пройдет фестиваль ледоколов, сообщает Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Петербуржцы и гости города смогут наблюдать за парадом с набережной Лейтенанта Шмидта или с Английской набережной. Фестиваль будет работать два дня с 11 утра до 20 часов вечера.
В нем примут участие легендарные ледоколы "Красин", "Иван Крузенштерн", "Невская застава", "Мудьюг", "Санкт-Петербург", "Новороссийск".
Торжественная церемония открытия состоится 29 апреля 2018 года в 13 часов дня. Петербуржцев и гостей города ждет интерактивная и развлекательная программа, мастер-классы, конкурсы и викторины в тематике фестиваля, а также выступления уличных артистов и аниматоров.
"Фестиваль ледоколов – это уникальное мероприятие аналогов которому нет во всем мире. В этом году он празднует свой первый юбилей, — прокомментировал председатель Комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев. — С каждым годом посмотреть на парад ледоколов приезжает все больше туристов, в том числе иностранных. Фестиваль является не только зрелищным праздником, но и демонстрирует всю мощь арктического региона России".
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