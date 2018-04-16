В Барнаульском зоопарке хорек радуется наступлению тепла

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" опубликовал в своем аккаунте в социальной сети видео, на котором хорек греется на солнце.

На официальной странице "Лесной сказки" не в первый раз появляются видео, вызывающие умиление, например, белка, которая ест малину.