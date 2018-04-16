БРЯНСК, 16 апр – РИА Новости. В Брянском зоопарке впервые родился кенгуру, его пол и возраст пока трудно определить, малыш постоянно находится в сумке у мамы, рассказала РИА Новости сотрудница зоопарка.
"Когда именно родился кенгуренок, мы точно сами не знаем, ведь когда они рождаются, то в сумочке присасываются к соску и очень долго там висят. Когда он немножечко подрос, работники заметили, что сумка шевелится. Стали присматриваться почаще – а там голова стала появляться…", — рассказала собеседница агентства.
Зоопарку, который расположился в историческом центре Брянска на Кургане Бессмертия, нет еще и двух лет. Рождение малыша-кенгуру для сотрудников стало приятной неожиданностью. "Значит, у нас хорошие условия, и все совпало для его рождения", — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, летом 2016 года в момент основания зоопарка в нем была одна самка кенгуру по имени Кнопа. "Веня у нас такой красавец! Его привезли в прошлом году осенью, он ездил по выставкам, а на зиму его привезли к нам. Они познакомились, он ее обхаживал. Сейчас он опять на выставки уехал, а она осталась одна с ребеночком", — рассказала сотрудница зоопарка.
В зоопарке ждут, что самца снова привезут в Брянск на зиму, и пополнение зоопарка продолжится.
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